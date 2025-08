Polícia analisa imagens que podem identificar assassinos de professor em SP

Um professor aposentado de 75 anos foi encontrado morto em sua casa no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Andreas Malik, conhecido por dar aulas particulares e vender antiguidades, foi amordaçado e amarrado durante um assalto. Vizinhos relataram gritos durante a madrugada e acionaram a Guarda Civil Metropolitana, mas ele já estava sem vida quando os agentes chegaram. A polícia possui imagens claras de dois jovens suspeitos e investiga outros dois indivíduos envolvidos no crime. O delegado acredita que a prisão dos envolvidos pode ocorrer em breve.



