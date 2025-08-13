Polícia apura se arma usada por empresário que matou gari pertence à esposa dele

A polícia investiga se a arma utilizada no assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, pertence à esposa do empresário Renê Júnior, que teria atirado devido a uma discussão com a motorista de um caminhão de coleta de lixo em Nova Lima (MG). Renê foi preso pouco depois. Durante a abordagem, o acusado negou o crime e alegou que o carro usado por ele pertencia à esposa, uma delegada. Na residência do casal, foram encontradas duas armas, incluindo uma pistola 380, que pode ter sido a utilizada no crime. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha o caso. Renê possui um histórico de violência: já foi acusado de agressão e esteve envolvido em um atropelamento fatal.



