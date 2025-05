Polícia busca último suspeito de participar do assassinato da professora Fernanda Bonin

A polícia de São Paulo intensifica a busca por Ivo Resende, suspeito de ter planejado o sequestro da professora Fernanda Bonin, encontrada enforcada. Até agora, quatro pessoas foram detidas: Jane da Silva, capturada na segunda-feira, Rosemberg Santana, que era próximo da ex-companheira de Fernanda, e João Paulo, que revelou Fernanda Fazio como a mandante do crime. As autoridades investigam se o crime foi motivado por ciúmes ou pela intenção de receber um seguro de meio milhão de reais.



