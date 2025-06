Polícia Civil confirma coleta de novos depoimentos de testemunhas do caso Adalberto em SP

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a coleta de novos depoimentos de testemunhas do caso Adalberto, empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, zona sul da capital paulistana. Segundo a delegada do DHPP, Ivalda Aleixo, organizadores e funcionários que trabalhavam no evento do dia 30 de maio, onde Adalberto desapareceu, serão ouvidos. A polícia espera descobrir se houve alguma desavença que envolvia o empresário no momento e local do evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!