Polícia Civil fala, em coletiva, sobre prisão de homem envolvido no maior ataque hacker do Brasil

Na última quinta-feira (3), um homem envolvido no maior ataque hacker do Brasil foi preso. João Roque, funcionário de uma empresa que presta serviços a bancos, admitiu participação no crime. Ele confessou ter vendido senhas a hackers, facilitando o acesso deles ao sistema. A partir disso, os criminosos conseguiram desviar valores milionários por meio do Pix. Já nesta sexta-feira (4), a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa para divulgar mais detalhes sobre a prisão de João. Veja.



