Polícia de SP desarticula quadrilha que aplicava golpes em famosa plataforma de vendas na internet

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (14), uma operação para desarticular uma quadrilha que aplicava golpes em uma famosa plataforma de vendas na internet. A operação aconteceu em cidades do litoral sul de São Paulo. Ao todo, até o momento, foram presas oito mulheres e nove homens. A polícia estima que a quadrilha tenha gerado prejuízos de até R$ 1,5 milhão.



