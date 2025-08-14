Logo R7.com
Polícia de SP desarticula quadrilha que aplicava golpes em famosa plataforma de vendas na internet

Ao todo, até o momento, foram presas oito mulheres e nove homens

Balanço Geral|Do R7

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (14), uma operação para desarticular uma quadrilha que aplicava golpes em uma famosa plataforma de vendas na internet. A operação aconteceu em cidades do litoral sul de São Paulo. Ao todo, até o momento, foram presas oito mulheres e nove homens. A polícia estima que a quadrilha tenha gerado prejuízos de até R$ 1,5 milhão.

