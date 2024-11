Polícia de SP oferece R$ 50 mil por informações de suspeito envolvido na execução de delator do PCC

A polícia de São Paulo ofereceu R$ 50 mil para quem tiver informações que possam ajudar a localizar Kauê Amaral Coelho, apontado como um dos envolvidos no assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. A investigação analisou imagens de câmera de segurança e identificou que o suspeito foi responsável por avisar os executores sobre a movimentação de Vinícius dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo. Kauê já foi preso anteriormente por desacato à autoridade e tráfico de drogas.