Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Polícia descobre esquema de produção de larga escala de bebidas falsificadas em São Paulo

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços diferentes.

Balanço Geral|Do R7

Na manhã desta sexta-feira (22), policiais do DEIC realizaram uma operação em um galpão em Mogi das Cruzes (SP) e descobriram uma grande quantidade de bebidas destiladas falsificadas. Elas estavam prontas para venda. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços diferentes. O material será submetido à perícia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Etanol
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.