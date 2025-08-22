Polícia descobre esquema de produção de larga escala de bebidas falsificadas em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (22), policiais do DEIC realizaram uma operação em um galpão em Mogi das Cruzes (SP) e descobriram uma grande quantidade de bebidas destiladas falsificadas. Elas estavam prontas para venda. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços diferentes. O material será submetido à perícia.



