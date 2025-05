Polícia desmonta central telefônica de golpes na zona norte de SP

A polícia de São Paulo desmantelou uma central telefônica de golpes na comunidade do Jardim Carombé, na zona norte da cidade. No local, foram encontradas marmitas com comida quente e computadores usados para cometer os crimes. Apesar da fuga de cinco suspeitos pelos telhados, uma menor de idade foi apreendida após se ferir na tentativa de fuga. Os golpes variavam de empréstimos via INSS a captura de dados, especialmente de aposentados. O imóvel, pertencente a um policial civil, foi alvo de uma apreensão de materiais que serão periciados para rastrear o destino dos lucros ilícitos.



