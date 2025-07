Polícia encontra 30 kg de maconha dentro de van de entrega na zona leste de São Paulo

A polícia encontrou 30 kg de maconha dentro de uma van na zona leste de São Paulo. O veículo, de cor amarela, tinha um adesivo de uma empresa de transporte e entregas de produtos por aplicativo. O lucro dos criminosos com a droga seria de aproximadamente R$ 1 milhão. Os policiais interceptaram a van em um trecho da avenida Sapopemba, importante via de São Paulo, depois de uma denúncia anônima. Três suspeitos foram presos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!