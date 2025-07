Polícia encontra desmanche de veículos em Embu das Artes (SP)

A polícia encontrou um desmanche de veículos em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. No local, os agentes só conseguiram identificar uma motocicleta, que tinha registro de furto. A identificação, no entanto, só foi possível graças ao número do chassi do veículo. Os criminosos extraíram todo o restante, inclusive a carcaça. Nesse tipo de situação, segundo a advogada Natália Soriani, o seguro costuma cobrir o prejuízo integralmente, pois mais de 75% do bem foi comprometido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!