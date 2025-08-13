Polícia encontra garrafa de vinho dentro de Porsche que causou acidente em São Paulo
Motorista do carro de luxo foi indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa
Um motorista de um Porsche foi preso em São Paulo após provocar um acidente na Vila Mariana. Ele dirigia na contramão e se chocou contra outro veículo, ferindo seu condutor. A polícia encontrou uma garrafa de vinho no Porsche e o motorista recusou-se a fazer o teste do bafômetro, sendo indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. O inquérito para investigar o caso foi aberto.
