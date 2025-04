Polícia faz operação contra suspeito de estuprar idosa de 68 anos em São Paulo

A polícia realiza buscas pelo homem de 24 anos suspeito de estuprar uma idosa de 68 anos, na zona leste de São Paulo. O suspeito invadiu a casa da mulher, cometeu o abuso e roubou alguns itens. Câmeras de segurança flagraram o homem entrando e saindo da casa, apenas de cueca e com um lençol da vítima, além de um celular que ele furtou. A mulher, que estava doente, chegou a lutar fisicamente contra o homem e conseguiu trancar-se dentro do quarto, fazendo com que ele fosse embora.



