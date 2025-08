Polícia identifica entregador suspeito de furtar encomendas após reportagem do Balanço Geral

Após reportagem do Balanço Geral, a polícia identificou Estevão dos Santos como o entregador suspeito de furtar encomendas de clientes. Os crimes ocorriam na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele vai responder por apropriação indébita.



