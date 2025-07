Polícia identifica motorista que atropelou e matou cadeirante em São Paulo

A polícia identificou o motorista que atropelou e matou o cadeirante e tatuador André Luís Ribeiro Campelo, de 51 anos, em São Paulo. Os policiais encontraram o veículo usado no atropelamento já em uma oficina, onde estar para ser consertado. A namorada do motorista é advogada e disse à polícia que ele vai se apresentar em breve. André era morador do Itaim Paulista, na zona leste da capital, onde era conhecido pelo seu trabalho artístico.



