Polícia identifica motos usadas em assassinato de motorista de Porsche em Guarulhos (SP)

A polícia identificou as motos usadas pelos assassinos do motorista de um Porsche vermelho em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma das motocicletas utilizadas no crime é da capital paulista e a outra é de Hortolândia, no interior do estado. O empresário Rodrigo Ponce, de 35 anos, foi morto a tiros no último sábado (5), por volta das 12h, dentro de um veículo de luxo. A polícia acredita em latrocínio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!