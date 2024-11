Polícia investiga assaltante que ataca mulheres pelas costas na zona leste de São Paulo

Duas mulheres foram atacadas por um assaltante que agride as vítimas quando elas estão de costas na zona leste de São Paulo. As denúncias chegaram quando uma idosa, de 86 anos, foi empurrada por um ladrão que a deixou desacordada. Agora, outras duas mulheres foram surpreendidas por um homem com a mesma atitude violenta. Uma das vítimas estava distraída na calçada, quando recebeu uma "voadora" do criminoso. A outra mulher foi agarrada pelas costas quando entrava no carro. A polícia investiga se o homem que atacou as duas mulheres é o mesmo que empurrou a professora Áida na calçada.