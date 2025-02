Polícia investiga se atentado contra ex-prefeito de Taboão da Serra (SP) foi forjado

Dois suspeitos de envolvimento no atentado contra o ex-prefeito de Itapecerica da Serra, José Aprígio, foram levados à delegacia para prestar depoimento. Em outubro do ano passado, o carro de Aprígio foi atingido por disparos. A polícia cumpriu dois mandados de prisão e dez de busca na região metropolitana. Itens como aparelhos eletrônicos e cadernos com anotações foram apreendidos. A investigação busca esclarecer se Aprígio simulou o ataque para influenciar eleitores ou se foi, de fato, alvo de uma tentativa de homicídio.