Polícia investiga se mesmo ladrão roubou correntes de mulheres na zona oeste de SP

A polícia investiga os furtos de duas correntes de mulheres em lugares próximos na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Em um dos casos, uma senhora que utilizava um andador teve ornamento arrancava enquanto caminhava. O crime ocorreu na rua Brigadeiro Galvão. Em outro incidente similar a cerca de um quilômetro do primeiro local, uma mulher foi abordada enquanto estava ao lado de mesas em frente a um restaurante. Um jovem também utilizando uma bicicleta subiu a calçada e furtou a corrente dela antes de fugir rapidamente. A polícia investiga se ambos os crimes foram cometidos pela mesma pessoa. As vítimas não sofreram ferimentos físicos significativos, mas relataram estar muito assustadas com as situações.