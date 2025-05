Polícia pede prisão temporária de suspeito de tentar abusar de atendente em Barueri (SP)

Um homem suspeito de tentar estuprar uma atendente em Barueri foi identificado pela polícia. A vítima reconheceu o agressor, identificado como Damião, durante depoimento na delegacia. Segundo a investigação, ele a agrediu ao tentar cometer o abuso. Com base nas informações e no reconhecimento da vítima, a polícia solicitou a prisão temporária do suspeito.



