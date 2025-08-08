Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha que troca controles de portões automáticos em SP

Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de 15 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha que troca controles originais de portões automáticos por falsos. Quando as vítimas percebem que o controle falso não funciona, costumam achar que o aparelho está com defeito. Aproveitando essa situação, os criminosos abrem os portões, invadem as residências e, em alguns casos, fazem reféns para cometer furtos. As investigações indicam que manobristas de estacionamentos são os responsáveis por trocar os controles nos veículos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!