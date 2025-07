Polícia prende cinco suspeitos em operação contra roubo de cargas em Diadema (SP)

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas em uma operação contra roubo de cargas em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha roubava cargas em rodovias importantes de São Paulo para abastecer as inúmeras adegas irregulares que existem na cidade. Os produtos visados eram, principalmente, bebidas alcoólicas. Outros dois suspeitos do grupo estão foragidos.



