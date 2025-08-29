Polícia prende ex-motorista acusado de sequestro e tentativa de feminicídio contra socialite

José Marcos, ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, foi preso sob acusações que incluem tentativa de feminicídio e sequestro. Ele teria mantido Regina em cárcere privado durante uma década. A operação policial ocorreu na mansão da idosa no Rio de Janeiro.

Regina Lemos, com 88 anos, é herdeira de uma fortuna avaliada em bilhões desde que ficou viúva há 30 anos. José Marcos começou a trabalhar para ela como motorista há cerca de 15 anos e, com o tempo, assumiu mais responsabilidades. A investigação começou após o desaparecimento dela.

Foi revelado que Regina estava isolada socialmente, escapando após um descuido do motorista para buscar refúgio na casa do irmão. Ela relatou ter sido dopada por José Marcos durante o período de reclusão. Há suspeitas de que ele tenha vendido bens valiosos da herdeira.

José Marcos alega que tinha um relacionamento estável com Regina, mas ela nega qualquer vínculo, afirmando que a união nunca existiu. A Justiça concedeu a Regina uma medida protetiva contra ele. José Marcos é acusado de múltiplos crimes, e a polícia conseguiu impedir que objetos de luxo fossem levados da mansão.

