Polícia prende ex-padrasto suspeito de matar jovem em Mogi das Cruzes (SP)

A polícia prendeu Carlos Batista, de 60 anos, suspeito de matar a adolescente Fernanda Ferreira, de apenas 16 anos, na casa dela em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. A jovem foi encontrada morta com marcas no pescoço no da 20 de agosto. Carlos era ex-padrasto de Fernanda. Ele namorou Raquel, mãe da jovem, por cinco anos, e havia engravidado a irmã da vítima, que possui uma medida protetiva contra ele.

O criminoso tinha uma fixação pelas mulheres da família e tentou forçar uma relação com Fernanda. Segundo a polícia, o homem sabia que a adolescente estaria sozinha em casa no momento do crime e uma testemunha teria visto o carro dele em frente ao imóvel. Tudo aconteceu enquanto Carlos mantinha um relacionamento de mais de 40 anos com outra mulher.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!