Polícia prende segundo suspeito de assassinar ciclista no Itaim Bibi (SP)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Jefferson de Souza Jesus, conhecido como "Gordão de Paraisópolis", apontado como o piloto da moto usada no assassinato do ciclista Vítor Medrado. O latrocínio aconteceu há pouco mais de um mês, em frente ao Parque do Povo, na zona sul da capital. O atirador, identificado como Eric, já havia sido preso no início do mês, assim como a chefe da quadrilha, apelidada de "Mainha do Crime". Vítor Medrado foi atingido no pescoço durante um assalto no dia 13 de fevereiro e não resistiu aos ferimentos, após os criminosos levarem seu celular.



