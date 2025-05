Polícia prende segundo suspeito de participar de roubo a casa de alto padrão em São Paulo

A polícia encontrou outro suspeito de participar do roubo a uma casa de alto padrão na região do Jardins, na capital paulista. Os agentes conseguiram recuperar vários itens que foram roubados, inclusive alguns dólares e cerca de R$ 8 mil em dinheiro. A quantia seria proveniente da venda de joias. A investigação conseguiu encontrar o suspeito a partir da localização de um fone de ouvido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!