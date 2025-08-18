Polícia prende suspeito de ter atropelado agente em blitz em São Paulo

A polícia prendeu o suspeito de ter atropelado uma agente em uma blitz, em São Paulo. Os investigadores localizaram o veículo usado no atropelamento, que estava com a mãe do suspeito quando ele foi capturado. Ela disse que, na data da ocorrência, quem dirigia o carro era o filho dela. No momento do atropelamento, o suspeito se negou a fazer o teste do bafômetro e acelerou em cima da policial que fazia o policiamento de trânsito.



