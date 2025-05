Polícia prende suspeito de ter matado idoso em briga entre gangues em São Paulo

A polícia prendeu um homem suspeito de ter espancado e matado um idoso na estação de metrô em Alto do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, há cerca de dois anos. Erik foi preso em Sorocaba, interior paulista. A morte do idoso aconteceu durante uma briga entre grupos punks e skinheads. Todos os envolvidos fugiram e Erik foi o primeiro preso envolvido no caso.



