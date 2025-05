Polícia prende três criminosos que invadiram casa e amarraram morador em São Paulo

A polícia prendeu três criminosos que invadiram uma casa e amarraram o morador no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Eles pularam o muro quando o morador estava saindo para trabalhar, o renderam e reviraram a residência em busca de dinheiro e objetos valiosos. Uma vizinha percebeu a movimentação e chamou a polícia, que interveio no momento do crime. Um dos criminosos se rendeu e outros dois mantiveram o refém e foram capturados. O quarto criminoso fugiu e a polícia já apreendeu o carro abandonado por ele.



