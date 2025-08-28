Polícia prende último suspeito de duplo homicídio ocorrido em 2018 no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu o quinto e último suspeito envolvido no assassinato da jovem Bruna Zucco e do empresário Valdir Feitosa. O crime ocorreu em março de 2018, na cidade de Altônia (PR), e ganhou grande repercussão na região.





Bruna, de 21 anos, era estudante de Psicologia. Ela costumava voltar para casa após as aulas noturnas pegando carona com o namorado, Diego. No entanto, naquela noite, ele não pôde buscá-la. Um amigo se ofereceu para levá-la, e Bruna aceitou.





Na madrugada seguinte ao seu desaparecimento, motoristas encontraram uma caminhonete incendiada em uma estrada rural próxima. Dentro do veículo, estavam dois corpos carbonizados, posteriormente identificados por exames de DNA como sendo de Bruna e Valdir.





As investigações apontaram que Valdir era o verdadeiro alvo da emboscada, por conta de seu envolvimento com o contrabando de cigarros na fronteira entre Brasil e Paraguai. A execução teria ligação com disputas territoriais entre facções criminosas, agravadas após a morte do traficante Tiago Petinati.





O mandante do crime foi capturado em um apartamento com estrutura reforçada, enquanto outros três executores já haviam sido presos anteriormente. Eliezer Lopes Almeida, de 47 anos, apontado como o intermediador do crime, foi o último a ser preso.

