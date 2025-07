Polícia prende um integrante da gangue do quebra-vidro em SP

Um homem envolvido com a gangue do quebra-vidro foi preso em Osasco, na Grande São Paulo. Três jovens participaram de um arrastão na Avenida das Nações Unidas e foram localizados pela polícia após tentarem fugir para uma área de mata. Um maior foi detido e um menor apreendido com o auxílio de um helicóptero da PM. O terceiro jovem permanece foragido enquanto as autoridades continuam a busca por outros integrantes da gangue que atua na região.



