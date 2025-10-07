Polícia procura criminosos que assaltaram prédio comercial na zona oeste de São Paulo

A polícia está procurando os criminosos que assaltaram um prédio comercial na manhã desta terça-feira (7) na avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo. Segundo informações, quatro bandidos teriam entrado no local disfarçados de policiais civis. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando eles chegaram, os criminosos já não estavam mais no prédio.

O Capitão Simões falou ao vivo com o Balanço Geral e deu mais informações sobre a investigação. De acordo com ele, está sendo feita uma varredura no prédio para garantir que não haja mais nenhum bandido no local. Ninguém tem autorização para entrar ou sair do prédio. Também há um cerco nos arredores. A polícia conseguiu a informação do modelo de carro que os criminosos teriam usado para se deslocar.