Polícia procura por criminosos acusados de atirar em agente em Paraisópolis
O PM segue em estado de saúde estável, sem gravidade
As imagens da câmera corporal do policial militar baleado em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, foram divulgadas pela Polícia Militar. As gravações mostram o policial da Rocam fazendo uma perseguição a um motociclista que desobedeceu a uma ordem de parada. O homem, durante a fuga, deixa a moto cair e tenta fugir a pé. Neste momento, o policial consegue alcançá-lo, agredi-lo e, depois de aplicar alguns golpes, tenta imobilizá-lo. No entanto, o homem escondia uma arma atrás do corpo. Foi quando ele ergueu o revólver e atirou no policial. O PM segue em estado de saúde estável, sem gravidade. A polícia busca por todas as testemunhas oculares do crime.
