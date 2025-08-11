Polícia procura por quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida no Paraná

A polícia segue nas buscas por quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida envolvendo venda de terras no Paraná. Eles saíram de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, no último dia 4 de agosto e foram até Icaraíma (PR), para receber cerca de R$ 1 milhão. Segundo as autoridades, a cobrança foi feita, mas o acerto de contas teria ficado para o dia seguinte. O caso está sendo investigado e Antônio e Paulo, acusados de armar uma emboscada, tiveram prisão temporária decretada.



