Polícia realiza operação contra o transporte de cargas perigosas em rodovia de Mairiporã (SP)

A Polícia Militar realiza uma operação em uma rodovia de Mairiporã (SP), focada no combate ao transporte de cargas perigosas. Motoristas estão proibidos de transportar produtos químicos devido à proximidade com um manancial. A ação visa evitar danos ao meio ambiente e riscos à população.



