Polícia revela que Gene Hackman e a esposa morreram há pelo menos duas semanas

Gene Hackman e sua esposa Betsy foram encontrados mortos em sua mansão em Santa Fe. Os corpos foram encontrados parcialmente mumificados, com pílulas espalhadas no banheiro. Dois trabalhadores de manutenção descobriram os corpos quando encontraram a porta principal da casa aberta e decidiram entrar, pois não viam o casal há semanas. A filha do ator, Elisabeth, inicialmente suspeitou de um vazamento de monóxido de carbono, mas essa hipótese foi descartada pelos bombeiros. Um dos três cães do casal foi encontrado morto próximo ao banheiro onde estava Betsy.



