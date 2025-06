Polícia segue duas linhas de investigação no caso do adolescente que matou os pais e o irmão no RJ

O menino de 14 anos que confessou ter matado o pai, a mãe e o irmão foi apreendido pela polícia do Rio de Janeiro na última quarta-feira (25). As investigações seguem duas linhas principais. A primeira envolve um relacionamento virtual que o adolescente mantinha com uma garota de 15 anos, moradora do Mato Grosso, e que, segundo ele, não era aceito pelos pais. A segunda considera uma possível motivação financeira, já que a polícia encontrou no histórico de buscas do celular do jovem uma pesquisa sobre “como receber FGTS de falecido”.



