Polícia surpreende bandidos durante festa e mata liderança do crime organizado em SP

A polícia surpreendeu membros de uma facção criminosa que faziam uma festa, em São Paulo, e matou uma liderança do PCC da região de Indaiatuba (SP). Mauro Alves de Menezes, conhecido como ‘Carcaça’, trocou tiros com a polícia durante a operação e morreu. Os outros suspeitos presos disseram que estavam na chácara para fazer um videoclipe, mas a polícia disse que não encontrou indícios da gravação no local. Um dos detidos foi o filho de ‘Carcaça’, que disse, em depoimento, que o pai estava desarmado e que a polícia entrou atirando.



