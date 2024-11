Polícia suspeita da atitude dos seguranças que faziam escolta de empresário executado em Guarulhos

O empresário Antônio Vinícius Gritzbach foi assassinado a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele tinha ligações com o PCC e havia feito uma delação premiada. Imagens mostram o momento em que ele desembarca e é atacado por atiradores em um carro preto. Três pessoas foram feridas durante a ação. A polícia investiga os envolvidos e as circunstâncias do crime.