Polícia suspeita que empresário morto era única pessoa com acesso a criptomoedas do PCC

A polícia busca pelos atiradores que mataram o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, de 38 anos, na última sexta (8) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é acusado de ter dado um golpe milionário no PCC e se tornou delator após acordo com o Ministério Público. A polícia acredita que o empresário não foi executado antes porque era a única pessoa que poderia acessar e movimentar criptomoedas investidas pela facção, agora eles investigam se o grupo criminoso teve acesso à senha ou ficou receoso de ter mais segredos revelados. No atentado, o motorista de aplicativo Celso, de 41 anos, foi atingido por uma bala perdida e também morreu.