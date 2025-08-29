Polícia suspeita que mãe testou veneno no cachorro antes de dar ao filho de 9 meses, em SP

A polícia suspeita que Giovanna Chiquinelli Marcatto tenha testado chumbinho no cachorro antes de dar ao filho de 9 meses. A criança foi levada pela mãe ao hospital, mas não aguentou. O caso aconteceu na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, na última quarta-feira (27).





Giovanna está presa e aguarda a conclusão da investigação e o início do julgamento. Há cinco meses, o cachorro dela foi morto envenenado com chumbinho, a mesma substância que a polícia suspeita ter sido colocada na papinha do filho de Giovanna.



