Polícia suspeita que mãe testou veneno no cachorro antes de dar ao filho de 9 meses, em SP
Há cinco meses, o cachorro dela foi morto envenenado com chumbinho, a mesma substância que a polícia suspeita ter sido colocada na papinha do filho de Giovanna
A polícia suspeita que Giovanna Chiquinelli Marcatto tenha testado chumbinho no cachorro antes de dar ao filho de 9 meses. A criança foi levada pela mãe ao hospital, mas não aguentou. O caso aconteceu na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, na última quarta-feira (27).
Giovanna está presa e aguarda a conclusão da investigação e o início do julgamento. Há cinco meses, o cachorro dela foi morto envenenado com chumbinho, a mesma substância que a polícia suspeita ter sido colocada na papinha do filho de Giovanna.
O que levou os agentes à suspeita da mãe da vítima, além de contradições no depoimento, foram os registros de vendas e as câmeras de segurança de um mercadinho. As imagens do circuito do estabelecimento mostram Giovanna comprando chumbinho pouco tempo antes da morte da criança.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas