Polícia suspeita que quatro amigos que desapareceram em Icaraíma (PR) foram vítimas de emboscada

Eles sumiram após tentarem cobrar uma dívida de R$ 255 mil relacionada à venda de uma propriedade rural

Balanço Geral|Do R7

As buscas por Robishley de Oliveira, Rafael Juliano, Diego Henrique e Alencar Gonçalves, desaparecidos em Icaraíma (PR), continuam. Eles sumiram após tentarem cobrar uma dívida de R$ 255 mil relacionada à venda de uma propriedade rural, que teria sido transferida sem pagamento a um membro da família Buscariollo. A polícia investiga o caso como homicídio, diante da suspeita de uma possível emboscada. Cães farejadores identificaram vestígios de um dos desaparecidos em um pesqueiro desativado pertencente à família. Durante a investigação, a polícia também apreendeu um carro da família e uma espingarda sem numeração.

