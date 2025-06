Polícia trabalha com dois suspeitos pela morte de empresário no Autódromo de Interlagos, em SP

A polícia investiga dois suspeitos pela morte do empresário Adalberto Júnior, que foi encontrado morto, no dia 3 de junho, dentro de um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Segundo os agentes, uma testemunha prestou depoimento espontaneamente e confirmou ter visto três seguranças assassinando Adalberto. Os laudos periciais apontaram que havia terra na boca, na garganta e nos pulmões do corpo do empresário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!