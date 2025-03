Polícia trabalha para localizar cativeiro onde Vitória teria ficado antes de ser assassinada

Neste sábado (8), a cobertura do caso Vitória foi iniciada com a polícia buscando o local onde a jovem teria sido mantida em cativeiro. A operação começou na casa da família de Vitória e seguiu para residências de conhecidos. O advogado da família afirmou que localizar o cativeiro é crucial para identificar os responsáveis pelo crime.



