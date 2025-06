Polícia usa drone para localizar e prender traficantes de drogas em Osasco (SP)

A polícia de Osasco (SP) utilizou drones para monitorar traficantes, surpreendendo-os com a tecnologia. Quatro pessoas foram presas após a operação. A ação começou ao identificar um homem armado que atuava como olheiro. Segundo a polícia, ele facilitava as operações do grupo, alertando sobre movimentações suspeitas. O homem indicou outros pontos de venda e armazenamento de drogas, onde foram encontradas diversas substâncias ilícitas, munições e celulares. Todos os detidos responderão por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.



