Polícia vai fazer perícia no carro da ex-mulher de professora encontrada morta

Ex-mulher da professora Fernanda Bonin, encontrada morta em um terreno baldio na zona sul de São Paulo, Fernanda Fazio prestou depoimento de mais de três horas sobre o caso na sexta-feira (2).



Fernanda desapareceu após ser chamada para ajudar com um problema no carro da ex-companheira. O veículo será periciado.



O pai de Fernanda Bonin também foi convocado para ajudar a entender a rotina e os relacionamentos da vítima. Os investigadores não descartam a hipótese de latrocínio ou homicídio e seguem em busca do carro e do celular de Fernanda, na esperança de que tragam pistas sobre os suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!