Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo

Policiais do Gate tiveram que fazer uma entrada forçada na casa onde uma mulher era mantida refém, em São Paulo. As negociações com o sequestrador não avançaram, e os agentes decidiram entrar à força para conter o homem. Ele estava com uma faca apontada para a vítima, que já apresentava ferimentos. A mulher foi levada ao hospital. Segundo o Major Wellington, comandante do Gate, em entrevista ao Balanço Geral, o agressor, identificado como Erivaldo, foi imobilizado com o uso de uma arma de fogo.



