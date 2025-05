Policiais e moradores entram em confronto durante manifestação na Favela do Moinho, em São Paulo

Policiais entraram em confronto, nesta terça-feira (13), com os moradores que estão manifestando contra o despejo e a demolição das suas casas na Favela do Moinho, na região central de São Paulo. Os policiais atiraram balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes, que jogaram pedras nos agentes. A polícia cumpre uma ordem judicial no local.



