Policial aposentado atira em motorista durante briga de trânsito na Grande São Paulo

Após uma briga de trânsito, o policial militar aposentado Flávio José Tertuliano atirou contra a técnica de enfermagem Gleisi Cristina, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O tiro passou perto dela e causou ferimentos. A situação se intensificou quando o PM que estava enfurecido bateu no veículo da vítima com coronhadas. Dois ônibus da polícia chegaram ao local para atender a ocorrência. A arma do policial foi apreendida após o registro do boletim de ocorrência por lesão corporal. Ele chegou a ser preso, mas, na audiência de custódia, ganhou o direito de responder ao processo em liberdade.



