Policial chuta carrinho de idosa chinesa durante abordagem no centro de São Paulo

Uma idosa chinesa de 69 anos, conhecida como Nainai, foi abordada pela Polícia Militar no centro de São Paulo enquanto vendia mercadorias. Por não falar português fluente, ela resistiu à apreensão de seu carrinho, chegando a chutar um dos policiais. Em resposta, um policial chutou o carrinho dela para longe, atingindo motos estacionadas. A Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens estão em análise para identificar os policiais envolvidos e determinar medidas cabíveis.



